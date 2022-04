बिजली संकट : मोदी सरकार पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार ने ढूंढा 'सही समाधान'

नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी ने शनिवार को व्यापक बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर केंद्र पर तंज करते हुए कहा कि सरकार ने 'सही समाधान' ढूंढ़ लिया है, जो यात्री को रद्द करने और कोयला से लदी ट्रेन (मालगाड़ी) चलाने का है।

विभिन्न राज्यों में शुक्रवार को बिजली का संकट गहराया रहा। पिछले दिन के सवार्धिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान ने इस मांग को और बढ़ा दिया। विपक्षी दलों ने ताप संयंत्रों में कोयले की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया।

इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर होते हुए चिदंबरम ने कहा, 'प्रचुर मात्रा में कोयला, बड़े रेल नेटवर्क, ताप संयंत्रों में अप्रयुक्त क्षमता, फिर भी बिजली की भारी किल्लत है। केंद्र सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है। यह कांग्रेस के 60 साल के शासन के कारण है!'

There is no incompetence in the Ministries of Coal, Railway or Power. The blame lies with past Congress ministers of the said departments!