नेपाल में बड़ा हादसा, नदी में गिरी बस, 27 श्रद्धालुओं की मौत

There will be a holiday in schools in Indore tomorrow : कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए 24 अगस्त, शनिवार को जिले के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों और शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में (कक्षा 12वीं तक) अवकाश घोषित किया है। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से बारिश को देखते हुए सतर्कता का आह्वान किया है।