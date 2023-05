भाजपा नेता ने बताया कर्नाटक में क्यों हारी भाजपा

Karnataka Political News : कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा (BJP) की करारी हार के संबंध में वरिष्ठ नेता तथागत रॉय ने कहा कि वफादारों के बजाय अन्य दलों से आए लोगों को तरजीह देने जैसी जो गलतियां 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान की गईं, उन्हीं गलतियों को दोहराने से कर्नाटक में पार्टी की हार हुई है। उन्होंने कहा कि गलतियों को सुधारने का समय आ गया है।

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल रॉय ने सिलसिलेवार ट्वीट में याद किया कि 2021 में पूर्वी राज्य में चुनाव के दौरान इसी तरह की गलतियां कैसे की गईं।

उन्होंने ट्वीट किया कि मैं कर्नाटक की राजनीति के बारे में बहुत कम जानता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हुए, मुझे लगता है कि 2021 में पश्चिम बंगाल की गलतियों को 2023 में दोहराया गया। टिकटों के वितरण में उसी तरह का पक्षपात हुआ।

I know very little about the politics of Karnataka; but judging from social media posts, I suspect the mistakes of West Bengal in 2021 were repeated there in 2023! The same kind of favouritism in distribution of tickets, among other things!

Cut back to West Bengal. There was...