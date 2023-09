एक राष्ट्र, एक चुनाव : शिवसेना (UTB) ने उठाए सवाल, बीजद ने किया समर्थन

Triple talaq given to teacher in class : बाराबंकी जिले में एक अजीबोगरीब घटना में एक व्यक्ति ने तुरंत साथ चलने से मना करने पर अपनी शिक्षिका पत्नी को भरी कक्षा में तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है।