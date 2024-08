रेप केस में बंद आसाराम को जोधपुर हाई कोर्ट से मिली 7 दिन की पैरोल

Yogi Adityanath's claim about jobs in UP : उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मंगलवार को लखनऊ में कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल-मई के महीने में आपने 'खटाखट स्कीम' (Khatakhat scheme) के बारे में सुना होगा लेकिन अब लोगों का कोई अता पता नही हैं। योगी ने कहा कि लोगों से 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड भरवाए गए थे। हर महीने 8500 रुपए भेजने का वायदा किया गया था लेकिन खटाखट स्कीम वालों का देश में अता-पता नहीं है।