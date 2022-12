संसद में फिर उठा तवांग का मामला, India China clash पर सेना का बड़ा बयान

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के में भारत-चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर गमाई हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकाजुर्नन खड़गे ने शुक्रवार को भी राज्यसभा में यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस मुद्दे पर बोलने का मौका नहीं मिला।

इस बीच अब इस मुद्दे पर भारतीय सेना में पूर्वी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता का बयान सामने आया है। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने बताया कि चीन ने LAC पार करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इस हिमाकत का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी सीमा पर स्थिति सामान्य है। सेना कड़ी निगरानी रख रही है।

कमांडर कलिता के मुताबिक, भारतीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। झड़प में चीनी सैनिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचा जबकि हमारे कुछ ही जवान मामूली घायल हुए। इस मामले को सेना ने स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया है।

On face-off,GOC-in-C,Eastern Command says,"In one of the areas with differing perception of LAC, PLA patrol transgressed, was contested very firmly which led to some physical violence but was contained...Border areas along Northern Frontier stable.We're firmly in control" pic.twitter.com/n5wtpxEUxJ