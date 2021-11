बड़ी खबर! वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रेश, दोनों पायलट सुरक्षित

बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं था। गुरुवार को जब पायलट ने इसे उड़ान भरने की कोशिश की तो यह क्रैश कर गया। जल्द ही हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

An IAF Mi-17 helicopter today crash-landed in eastern with 2 pilots&3 crew members. All are safe. Helicopter was carrying out air maintenance sortie when the incident took place. Court of inquiry will be ordered to ascertain the reasons for the incident: Sources pic.twitter.com/LGMfGrwc5P