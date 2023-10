नौसेना के बाद वायुसेना ने भी बदला ध्वज, फ्लाई साइड पर दिखेगा वायुसेना क्रेस्ट

airforce flag : वायुसेना ने वायुसेना दिवस पर अपना ध्‍वज बदल दिया। भारतीय वायु सेना (IAF) के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने यूपी के प्रयागराज में बमरौली वायु सेना स्टेशन पर वायु सेना के नए ध्वज का अनावरण किया। इससे पहले भारतीय नौसेना ने भी अपने औपनिवेशिक अतीत से छुटकारा पाने के लिए अपने ध्वज में बदलाव किया था।

वायुसेना का वर्तमान ध्वज नीले रंग का है। इसमें पहले चतुर्थांश में राष्ट्रीय ध्वज है और केंद्र में राष्ट्रीय ध्वज के रंगों, यानी केसरिया, सफेद और हरे रंग से बना एक गोलाकार घेरा है। इस पताका को 1951 में अपनाया गया था।

वायु सेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए अब एक नया ध्वज बनाया गया है। झंडे के ऊपरी हिस्से में दाएं कोने पर बदलाव किया गया है। फ्लाई साइड की ओर वायुसेना क्रेस्ट को शामिल किया जाएगा।

A momentous day in the annals of #IAFHistory.



On the sidelines of the Annual Air Force Day Parade conducted today morning, the CAS Air Chief Marshal VR Chaudhari unveiled the new #IAF ensign.

