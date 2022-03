आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उड़ान, पहली बार 400 अरब डॉलर के उत्पाद निर्यात

नई दिल्ली। भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पाद निर्यात का 400 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करने में मिली कामयाबी की तारीफ करते हुए बुधवार को कहा कि देश को 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने में यह एक अहम पड़ाव है।

प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा कि भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के उत्पाद निर्यात का मुकाम हासिल किया है। उन्होंने इस सफलता पर किसानों, कारीगरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देते हुए कहा, ' के अपने सफर में यह एक अहम पड़ाव है।'

उन्होंने इसके साथ ही एक ग्राफिक्स भी पोस्ट किया है जिसमें निर्धारित समय से नौ दिन पहले ही 400 अरब डॉलर का उत्पाद निर्यात लक्ष्य हासिल करने का उल्लेख है।

set an ambitious target of $400 Billion of & achieves this target for the first time ever. I congratulate our farmers, weavers, MSMEs, manufacturers, exporters for this success.

This is a key milestone in our journey. #LocalGoesGlobal pic.twitter.com/zZIQgJuNeQ