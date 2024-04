6 महीने बाद जेल से बाहर आए संजय सिंह, जाएंगे केजरीवाल के घर जेल से निकलते ही बोले संजय सिंह- यह जश्न मनाने का समय नहीं

Sanjay Singh came out of jail after 6 months : आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल बाहर आ गए हैं। संजय सिंह को लेने के लिए उनकी बेटी और उनकी मां पहुंची थीं। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे।







ALSO READ: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP नेता करेंगे देशव्यापी अनशन

संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही गाड़ी पर खड़े होकर कार्यकताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह जश्न मनाने का समय नहीं है। यह संघर्ष करने का समय है। उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनकी रिहाई का आदेश दिया था। खबरों के मुताबिक संजय सिंह केजरीवाल के घर जाएंगे और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। संजय सिंह करीब 6 माह बाद रिहा हुए हैं।