अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP नेता करेंगे देशव्यापी अनशन

AAP leaders will strike against the arrest of Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता 7 अप्रैल को जंतर-मंतर पर अनशन करेंगे, जिसमें दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे।

पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने बुधवार को यह जानकारी दी। राय ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि केजरीवाल की लड़ाई के लिए जनता से अधिकतम समर्थन हासिल करने की खातिर सात अप्रैल को देशव्यापी सामूहिक अनशन किया जाएगा।

उन्होंने कहा, जो लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अन्याय और तानाशाही को रोकना चाहते हैं, उनसे आग्रह है कि वे अपने घरों, गांवों, मोहल्लों, ब्लॉक मुख्यालयों, तहसीलों, जिलों और राज्य की राजधानियों में सामूहिक अनशन करें।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सामूहिक अनशन : सात अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सामूहिक अनशन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। राय ने लोगों से सामूहिक रूप से प्रार्थना करने या यूट्यूब पर भक्ति गीत रघुपति राघव राजा राम सुनने का भी आग्रह किया।

सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ सकते हैं : उन्होंने कहा, आप इसे सामूहिक रूप से गा सकते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि केजरीवाल को शक्ति मिले और वह जेल में रहने के दौरान अत्याचार के खिलाफ लड़ सकें। हम सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ सकते हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राय ने लोगों से ‘केजरीवाल को आशीर्वाद डॉट कॉम’ वेबसाइट पर तस्वीरें भेजने के लिए कहा।

उन्होंने कहा, यह लड़ाई केजरीवाल की निजी लड़ाई नहीं है। उनकी लड़ाई देश और लोकतंत्र को तानाशाही, उत्पीड़न व अत्याचार से बचाने की है। केजरीवाल को पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। (भाषा)

