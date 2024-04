IIT बॉम्बे बेरोजगारी मार, 36 फीसदी को अभी तक नहीं मिली नौकरी

36 percent students in IIT Bombay have not got jobs yet : IIT बॉम्बे के छात्र दिसंबर से फरवरी तक चलने वाले प्लेसमेंट सीज़न का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल भी 2000 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 36 फीसदी छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है।

खबरों के अनुसार, पिछले साल आईआईटी बॉम्बे के 32.8 फीसदी छात्र नौकरी पाने में असमर्थ रहे। इस वर्ष ऐसे छात्रों की संख्या में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अभी तक प्लेसमेंट पाने में असमर्थ रहे हैं। हाल के प्लेसमेंट सीज़न में, कई आईआईटी ने वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच छात्रों को नियुक्त करने के लिए आने वाले भर्तीकर्ताओं की संख्या और प्रकार में थोड़ी गिरावट देखी है।

712 छात्र अभी भी नौकरी की तलाश में हैं। प्लेसमेंट सीज़न मई तक खत्म हो जाएगा। ऐसे में यह देखना बाकी है कि आने वाले हफ्तों में कितने छात्रों को नौकरी मिलती है। हिंदुस्तान टाइम्स (एचटी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल बिना प्लेसमेंट वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जो 35.8 फीसदी तक पहुंच गई है।

अधिकारी ने कहा, कई कंपनियां IIT बॉम्बे द्वारा निर्धारित वेतन पैकेज देने को तैयार नहीं थीं, जिसके कारण बातचीत में देरी हुई। इस साल अधिकांश भर्ती करने वाली कंपनियां भारत से थीं, जो पहले से ही अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व से अलग है। IIT बॉम्बे के लिए यह भी पहली बार हुआ कि कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग ब्रांच के सभी छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला।