LIVE: बिहार के चुनावी रण में आज मोदी vs राहुल गांधी

देशभर में चर्चित रहा राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया अपडेट सामने आया है। मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले की एक अदालत ने राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। राजा रघुवंशी की इस साल मई में अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर मेघालय आने के बाद कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। इन आरोपियों पर जल्द ही ट्रायल शुरू होगा।