LIVE: बिहार के चुनावी रण में आज मोदी vs राहुल गांधी

Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार के चुनावी रण में आज पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रैलियों से सियासी पारा गरमाएगा। पीएम मोदी मुजफ्फरपुर और छपरा में गरजेंगे तो राहुल गांधी नालंदा और शेखपुरा में हुंकार भरेंगे। पल पल की जानकारी...
08:01 AM, 30th Oct
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 6 साल बाद मुलाकात हुई। ट्रंप ने जिनपिंग को कुशल वार्ताकार बताया। जिनपिंग ने गाजा युद्ध खत्म कराने में ट्रंप की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के साथ आगे बढ़ने को तैयार है।
08:01 AM, 30th Oct
-बिहार में एनडीए और महागठबंधन ने झोंकी ताकत।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी रैलियां करेंगे।
-अमित शाह लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और पटना में रैलियों को संबोधित करेंगे।
-भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बेगूसराय और नालंदा में 2 रैलियां करेंगे।
-लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी बिहार में आज 2 चुनावी रैलियां।
08:00 AM, 30th Oct
CPCB के अनुसार, , आनंद विहार में AQI 409 पर पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में AQI 319 तक पहुंच गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है।