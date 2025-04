Latest News Today Live Updates in Hindi: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज यानी रविवार को बिहार के बक्सर जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे पटना में भी रैली को संबोधित करने वाले थे ले‍किन इसे रद्द कर दिया गया है। पल पल की जानकारी...

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रविवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बक्सर के दलसागर स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वह बक्सर में जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली लौट जाएंगे क्योंकि शाम को उनके कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले खरगे का बिहार दौरा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कांग्रेस की बिहार इकाई के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बक्सर में रैली के बाद पटना में भी एक सभा को संबोधित करने वाले थे लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईस्टर पर लोगों को बधाई देते हुए रविवार को कामना की कि यह पवित्र अवसर सभी को आशा, नवीनीकरण और करुणा की प्रेरणा दे।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। यह ईस्टर विशेष है, क्योंकि दुनिया भर में जुबली वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पवित्र अवसर प्रत्येक व्यक्ति में आशा, नवीनीकरण और करुणा की प्रेरणा दे। चारों ओर आनंद और सद्भाव हो।

Wishing everyone a blessed and joyous Easter. This Easter is special because world over, the Jubilee Year is being observed with immense fervour. May this sacred occasion inspire hope, renewal and compassion in every person. May there be joy and harmony all around.