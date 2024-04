उत्तराखंड में बेकाबू हुई जंगल की आग, नैनीताल में हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंचीं लपटें

सेना के जवान भी आग पर नियंत्रण पाने में जुटे

आग बुझाने के लिए ली हेलीकॉप्टर की मदद

नैनी झील में नौकायन पर रोक

Uttarakhand forest fire : गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर जंगल में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। शुक्रवार को नैनीताल में हाईकोर्ट कॉलोनी के पास तक आग की लपटें पहुंच गईं जबकि रूद्रप्रयाग जिले के जंगल में आग लगाते 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर जंगलों में आग लगने की 31 नई घटनाएं सामने आईं जिनमें 33.34 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ ही सेना के जवान भी आग पर नियंत्रण पाने में लगे हुए हैं और आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने का प्रयास भी किया जा रहा है।

नैनीताल जिला मुख्यालय के पास के जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया। आग से पाइन्स क्षेत्र में स्थित हाईकोर्ट कॉलोनी को भी खतरा पैदा हो गया है जबकि क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित हुआ है। पाइन्स के पास ही स्थित भारतीय सेना के संवेदनशील क्षेत्र भी है। ऐसे में आग को जल्द से जल्द बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जिला प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए फिलहाल नैनी झील में नौकायन पर रोक लगा दी है जबकि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

VIDEO | A massive fire broke out in a forest area near the High Court Colony in Nainital, Uttarakhand on Friday.



In the last 24 hours, 31 new incidents of forest fire were reported from various parts of the state, destroying 33.34 hectares of forest land.



(Full video available… pic.twitter.com/5V8ULcike8