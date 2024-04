क्या भारत में बंद हो जाएगा WhatsApp? जानिए मेटा ने हाईकोर्ट में क्या कहा

Will WhatsApp be closed in India: व्हाट्‍सऐप (WhatsApp) प्रेमियों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। दरअसल, WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वह भारत में अपनी ऐप को बंद कर सकता है। कंपनी ने कहा कि यदि उसे end-to-end encryption of messages ब्रेक करने के लिए कहा जाता है तो वह भारत में अपनी ऐप को बंद कर देगा।

क्या कहा मेटा के वकील ने : कोर्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के 4 (2) को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कंपनी के वकील तेजस करिया ने कहा कि यदि कंपनी को end-to-end encryption of messages ब्रेक करने के लिए कहा जाएगा, तो कंपनी भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगी। मेटा ने इस रूल को कोर्ट में चुनौती दी थी।

क्या कहा कोर्ट ने : एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने करिया से सवाल किया कि क्या दुनिया के किसी और देश में ऐसी मांग की गई है या फिर ऐसा मुद्दा किसी अन्य देश में भी उठाया गया है?

करिया ने अपने जवाब में इससे इंकार किया। दूसरी ओर, सरकारी वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ भारत व्हाट्सऐप के लिए सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में जरूरी है कि कंपनी के पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala