LAC पर चीन ने जमा किए 60 हजार सैनिक, मशीनगन से लैस रोबोट आर्मी भी तैनात करने की रिपोर्ट्स!

हर साल पूर्वी लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में चीनी सेना वापस अपनी सीमा के अपेक्षाकृत कम ठंडे क्षेत्रों मे लौट जाती है लेकिन इस साल वहां लगभग 60 हजार सैनिक तैनात करने की सूचना मिली है। भारत ने भी यहां अपने सैनिकों की संख्‍या बढ़ा दी है।

भारत द्वारा चीनी सीमा के नजदीक सड़क और अन्य इंफ्रा निर्माण के साथ ही चीन ने भी सीमापार अपनी सेना के तेजी से आवागमन के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण करा रहा है।

चीन से किसी भी खतरने को निपटने के लिए भारत ने लद्दाख थिएटर में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिफॉर्म फोर्स का गठन किया है। भारतीय सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। क्षेत्र में भारत भी अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है।

डेली मेल की एक खबर के मुताबिक, चीनी सेना ने इन रोबोटों को मशीनगनों से लैस कर भारत से सटी एलएसी पर दर्जनों के हिसाब से तैनात किया है। बताया जाता है कि इन रोबोट सैनिकों को तैनात करने की जरूरत चीनी सेना को उस समय महसूस हुई जब भयानक सर्दी और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बीच लाल सेना को अपने जवानों के मनोबल को बनाए रखने में दिक्कत आई।

