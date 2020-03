Corona Virus : 3484 लोगों की मौत, 1 लाख से अधिक संक्रमित, WHO का अलर्ट- गर्मी से नहीं होगा वायरस का खात्मा

नई दिल्ली। दुनियाभर में (Corona virus) का खौफ खत्म नहीं हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने शनिवार को बताया कि कोरोना वायरस से विश्व में 3484 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।WHO के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार वायरस के संक्रमितों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। इसी बीच WHO ने कहा कि यह मान लेना भारी भूल होगी कि गर्मी के मौसम में यह जानलेवा वायरस खत्म हो जाएगा। कोरोना वायरस का पहला मामला पिछले वर्ष दिसंबर में चीन के वुहान में सामने आया था। इसके बाद यह विश्व के अधिकतर देशों में फैल गया।डब्ल्यूएचओ ने जनवरी के अंत में कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। WHO ने Covid-19 (कोरोना वायरस) से प्रभावित सभी देशों को अलर्ट जारी किया है। WHO ने कहा है कि अगर गर्मी में यह वायरस मर जाता है तो यह ईश्वर के वरदान की तरह होगा।CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक WHO के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. माइक रायन ने कहा कि Covid-19 (कोरोना वायरस) के प्रसार की क्षमता बढ़ रही है और अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि यह मौसमी संक्रमण है और गर्मियों में इसका अंत हो जाएगा।उन्होंने कहा कि हमारी श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाले फ्लू और इनफ्लुएंजा जैसे संक्रमण मौसमी होते हैं और गर्मियों में इनका असर न के बराबर होता है, लेकिन Covid-19 (कोरोना वायरस) के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भारत में कोरोना वायरस के 32 केस सामने आए हैं जबकि 20 हजार से ज्यादा लोगों को निगरानी में रखा गया है।(Photo courtesy: Twitter)