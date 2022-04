मुंबई के माटुंगा में 2 ट्रेनों की टक्कर, पुडुचेरी एक्सप्रेस के 3 कोच बेपटरी

दादर-पुडुचेरी चालुक्य एक्सप्रेस दादर टर्मिनस के प्लेटफॉर्म 7 से डाउन फास्ट लाइन पर प्रवेश कर रही थी, तभी रात करीब साढ़े नौ बजे रवाना हुई सीएसएमटी-गडग एक्सप्रेस ने उसे एक क्रॉसिंग पर पीछे से टक्कर मार दी।



घटना का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है और उसमें दिख रहा है कि पटरी से उतरने से पहले 2 एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे आपस में भिड़ गए। ऐसा होने पर कुछ यात्रियों को एक दूसरे को सचेत करते हुए भी सुना जा सकता है।

राजकीय रेलवे पुलिस के आयुक्त, कैसर खालिद ने एक ट्वीट में कहा कि दो डाउन ट्रेन के बीच मामूली टक्कर हुई थी और पुडुचेरी एक्सप्रेस को खाली कराया जा रहा है।

मध्य रेल के मुख्य प्रवक्ता शिवाजी सुतार ने कहा कि राहत ट्रेन को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अप और डाउन स्लो लाइन पर यातायात को सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए रोक दिया गया था लेकिन उसे अब बहाल कर दिया गया है।

As per information recvd from control room 3 coaches of train 11005 derailed near Dadar station.

No injury reported. Time 9.45pm.

Relief trains have been moved to site for early restoration.