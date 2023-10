कौन हैं गुजरात की 2 बहादुर बेटियां, जो हमास आतंकियों के छुड़ा रही हैं छक्के

Gujrati girls in Israeli Army : इसराइल और हमास के बीच पिछले 6 दिनों से भीषण जंग चल रही है। गाजा बॉर्डर पर इसराइल ने बफर झोन बना दिया है। इस युद्ध में गुजरात की 2 बेटियां निशा और रिया भी इसराइल की ओर से हमास आतंकियों के छक्के छुड़ा रही है। इनमें से एक यूनिट हैड है तो दूसरी कमांडो।

इन दोनों बहनों के पिता जीवाभाई मुलियासिया और सवदासभाई मुलियासिया जूनागढ़ के मनावदार तालुका के कोठाडी गांव के रहने वाले हैं। वर्षों पहले इनका परिवार इसराइल चला गया और वहां की नागरिकता हासिल कर ली।

निशा मुलियादसिया जिवाभाई मुलियादसिया की बेटी हैं। वे इसराइली सेना में संचार और साइबर सुरक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रही है। रिया मुलियासिया सवदासभाई मुलियासिया की बेटी है। वह कमांडो ट्रेनिंग के बाद एक स्थायी IDF सैनिक के रूप में इसराइली सेना में शामिल हो गईं।

Nisha and Riya, daughters of Jeevabhai Muniyasia from Junagadh, Gujarat (India), join IDF commandos to combat Hamas terrorists. Their actions reflect the belief that a Hindu considers his residing country as his motherland.

Israel-Hamas #IsraeliArmy #IsraelPalestineConflict pic.twitter.com/KrcO3xezht