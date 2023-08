Independence Day 2023 : स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में 10000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात, लगेंगे 1000 कैमरे

Security beefed up in Delhi on Independence Day : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य दिल्ली में लाल किले के सामने ज्ञान पथ को फूलों और जी-20 के प्रतीक चिह्न से सजाया जाएगा तथा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तब 10000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। लाल किले पर ड्रोनरोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा आतंकवादरोधी कदम भी उठाए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि मुगल-युगीन किले और उसके आसपास एवं अन्य स्थानों पर अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अत्यंत विशिष्ट व्यक्तियों (वीवीआईपी) की आवाजाही पर नजर रखने के लिए चेहरों को पहचानने और वीडियो विश्लेषण प्रणाली वाले लगभग 1000 कैमरे स्थापित किए जाएंगे।

हर राज्य से लगभग 70 से 75 जोड़े विशेष आमंत्रित व्यक्तियों के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और वे अपनी पारंपरिक पोशाक में इसमें भाग लेंगे। जीवंत गांवों के सरपंच, नर्स, मछुआरे और सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण में लगे मजदूर भी विशेष आमंत्रित लोगों में शुमार हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस साल 20000 से अधिक अधिकारी और नागरिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय उत्सव के लिए ज्ञान पथ को फूलों और जी-20 के प्रतीक चिह्न से सजाया जा रहा है। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 10000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

पुलिस ने कहा कि कार्यक्रम समाप्त होने तक लाल किले के आसपास के क्षेत्रों में पतंग उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। पतंगों को रोकने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ-साथ कई कर्मियों को तैनात किया जाएगा। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान एक पतंग पोडियम के ठीक नीचे आ गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने बिना किसी चिंता के अपना भाषण जारी रखा था।

पुलिस के अनुसार, परंपरा के मुताबिक लाल किले पर ड्रोन-रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा आतंकवाद-रोधी कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए स्नाइपर, विशिष्ट स्वाट कमांडो, पतंग पकड़ने वाले और शार्पशूटर आसपास के स्थानों पर तैनात किए जाएंगे।

विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक ने कहा, कोविड-19 के कारण पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रतिबंध थे। हालांकि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसलिए पुलिसकर्मियों की मजबूत और पर्याप्त तैनाती होगी।

उन्होंने कहा, इसके अलावा हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ समय-समय पर जानकारी साझा करेंगे। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेगी। हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और अभ्यास कर रहे हैं।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा, दिल्ली पुलिस ने भी गश्त और जांच तेज कर दी है। होटल, अतिथि गृहों, पार्किंग स्थलों और रेस्तरां की जांच की जा रही है तथा किराएदारों व कर्मचारियों का सत्यापन किया जा रहा है। आरडब्ल्यूए (निवासी कल्याण संघ) और एमडब्ल्यूए (बाजार कल्याण संघ) के सदस्यों के साथ भी बैठकें की जा रही हैं।

पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले गुरुवार को राजघाट, आईटीओ और लाल किला जैसे इलाकों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।

Edited By : Chetan Gour (भाषा)