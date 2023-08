Independence Day : 15 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर रहेगी रोक

Independence Day : 15 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर रहेगी रोक

Flights will be banned at delhi airport on August 15 : दिल्ली हवाईअड्डे पर 15 अगस्त की सुबह और शाम को कुछ घंटों के लिए गैर निर्धारित उड़ानों को न ही उतरने की और न ही हवाईअड्डे से उड़ान भरने की इजाजत दी जाएगी। इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अंतर्गत आने वाली वैमानिकी सूचना सेवाओं द्वारा एक 'नोटम' (नोटिस टू एयरमैन) भी जारी कर दिया गया है।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली हवाईअड्डे से निर्धारित उड़ानों की आवाजाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली हवाईअड्डा, देश का सबसे बड़ा हवाईअड्डा भी है।

अधिकारियों ने बताया कि 15 अगस्त को सुबह छह बजे से 10 बजे तक और शाम चार बजे से सात बजे तक विमानन कंपनियों की गैर निर्धारितों उड़ानों और विशेष (चार्टर्ड) उड़ानों को न तो उतरने की और न ही उड़ान भरने की इजाजत दी जाएगी।

अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अंतर्गत आने वाली वैमानिकी सूचना सेवाओं द्वारा एक ‘नोटम’ (नोटिस टू एयरमैन) भी जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना (आईएएफ), सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ) और सेना विमानन हेलीकॉप्टर की उड़ानों पर नोटम लागू नहीं होगा।

अधिकारी ने बताया कि निर्धारित संचालकों की तयशुदा उड़ानों, त्वरित प्रतिक्रिया बल और हताहत/तत्काल चिकित्सा निकासी के अलावा किसी राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ उड़ान भरने वाले सरकारी विमानों और हेलीकॉप्टरों को दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरने व उड़ान भरने की मंजूरी दी जाएगी। आमतौर पर नोटम एक प्रकार का नोटिस होता है, जिसमें उड़ान संचालन में शामिल कर्मियों के लिए आवश्यक जानकारी होती है।

Edited By : Chetan Gour (भाषा)