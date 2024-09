राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा

Why fiber is necessary in your food : फाइबर डाइट का महत्‍वपूर्ण हिस्सा है। ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्‍त रखता है, साथ ही कई तरह की बीमारियों से हमारी रक्षा भी करता है। अकसर हमें ये नहीं पता रहता कि हमें एक दिन में fibre की कितनी मात्रा ग्रहण करना चाहिए।