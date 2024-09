बिगड़ी बात सुधारकर रिश्ते दुरुस्त करना चाहते हैं भारत-मालदीव

Entire truck sank into the ground in Pune : महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जिसमें नागरिक स्वच्छता विभाग का एक ट्रक अचानक देखते ही देखते गड्ढे में समा जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। खबरों के अनुसार, ये घटना घनी आबादी वाले इलाके बुधवार पेठ में हुई।