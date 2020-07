Xiaomi ने की Redmi Go की कीमत में भारी कटौती, सिर्फ 2999 में खरीद सकते हैं बेहतरीन फीचर्स वाला फोन

अगर आप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस समय कंपनियां धमाकेदार ऑफर्स और डिस्काउंट दे रही है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए अपने बजट स्मार्टफोन Redmi Go की कीमत में भारी कटौती कर दी है। इस फोन को मात्र 2999 में खरीदा जा सकता है।Redmi Go में दो वैरिएंट मिलते हैं जिसमें 1GB+8GB इंटरनल स्टोरेज और 1GB+16 GB इंटरनल स्टोरेज वैरिएंट। वैसे mi.com वेबसाइट के मुताबिक फोन की कीमत 5,999 है, लेकिन अब इस पर 3000 रुपए तक का धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। Redmi Go 1GB+8GB की कीमत 2,999 रुपए (ब्लैक कलर)। Redmi Go 1GB+8GB की (ब्लू कलर) कीमत 4,299 रुपए है।