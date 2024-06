Vivo X Fold 3 Pro : दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जान लीजिए फीचर्स

Vivo launches its first foldable phone X Fold3 Pro in India : स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो ने रतीय बाजार में अपना नया इन्नोवेशन ‘मेक इन इंडिया’ वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो को आज लॉन्च करने की घोषणा की जिसकी कीमत 159999 रुपए है। नए स्मार्टफोन से वनप्लस ओपन और सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 को टक्कर मिल सकती है।

वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो में 8.03 इंच का 2के ई7 एमोलेड डिस्प्ले है। एक्स फोल्ड3 प्रो में उद्योग-प्रथम कार्बन-फाइबर अल्ट्रा-टिकाऊ लाइटवेट हिंज है। स्क्रीन में पीक ब्राइटनेस, डॉल्बी विजन और एचडीआर 10 का सपोर्ट है। इसमें 6.53 इंच का एमोलेड कवर डिस्प्ले भी है, दोनों ही 120हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं।





इसमें एलटीवीओ पैनल है, इसलिए कंटेंट के आधार पर रिफ्रेश रेट को 1हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच एडजस्ट किया जाता है। अल्ट्रा-थिन ग्लास प्रोटेक्शन और आर्मर ग्लास कोटिंग के साथ, डिवाइस टिकाऊपन सुनिश्चित करता है। यह ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 एसओसी द्वारा ऑपरेट है, जो 16जीबी तक एलपीडीडीआर5एक्स रैम और एक टीबी तक यूएफएस 4.0 स्टोरेज द्वारा समर्थित है। इसके अतिरिक्त, इसमें वीवो की कस्टम वी3 इमेजिंग चिप भी शामिल है। इसमें 5700 एमएएच की बैटरी है जो 100 वॉट वायर्ड और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

फोटोग्राफी के लिए वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो में 50 एम पी, 50 एमपी और 64 एमपी का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। ओआईएस के साथ 50-मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 3एक्स ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 64-मेगापिक्सल का टेलीफ़ोटो सेंसर और 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। आंतरिक और बाहरी दोनों स्क्रीन में 32-मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे हैं।



कनेक्टिविटी के लिए 5जी, वाई फोई 7, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी, जीपीएस, एनएवीआईसी, ओटीजी और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। सुरक्षा सुविधाओं में 3डी अल्ट्रासोनिक डुअल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल रिकग्निशन शामिल हैं। धूल और पानी के प्रतिरोध के लिए इसे आईपीएक्स 8 रेटिंग मिली है।

वीवो इंडिया के उत्पाद प्रबंधन प्रमुख विकास टैगरा ने कहा कि हम विवो एक्स फोल्ड 3 प्रो को पेश करते हुए रोमांचित हैं, एक क्रांतिकारी डिवाइस जो ग्राहकों की अपेक्षाओं को पार करने और फोल्डेबल स्मार्टफोन अनुभव के महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करने के लिए हमारी अथक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसमें फॉर्म फैक्टर, स्थायित्व और प्रदर्शन शामिल है, जबकि बेजोड़ विवो प्रो-ग्रेड कैमरा तकनीक प्रदान करता है। हमारे मेक इन इंडिया विजन के अनुरूप, हम अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन को घरेलू स्तर पर बनाने में अग्रणी होने के लिए उत्साहित हैं।

उन्होंने कहा कि केवल 236 ग्राम वज़न वाला यह फोल्डेबल फोन भारत का सबसे पतला फ़ोल्ड है, जिसकी फ़ोल्ड होने पर मोटाई 11.2 मिलीमीटर है। सभी तरह की सुरक्षा और ज़्यादा टिकाऊपन के लिए वीवो के इनोवेटिव आर्मर आर्किटेक्चर के साथ निर्मित इस फोन ने एसजीएस फाइव-स्टार ओवरऑल यूनिट ड्रॉप रेसिस्टेंस हासिल किया है। यह फोन 13 जून से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और फ्लिपकार्ट, वीवो इंडिया ई-स्टोर और सभी रिटेल पार्टनर स्टोर पर उपलब्ध होगा।