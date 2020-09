7000mAh बैटरी और 64MP कैमरे के साथ लांच हुआ Samsung Galaxy M51, जानिए फीचर्स

Samsung ने Galaxy M51 को भारत में लांच कर दिया है। इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी है 7,000 एमएएच की बैटरी, जो 25 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन Samsung के One UI Core पर चलेगा जो One UI का स्ट्रीमलाइन्ड वर्जन है।सैमसंग गैलेक्सी एम51 के 6 जीबी रैम वेरिएंट की कीमत भारत में 24,999 रुपए है। हैंडसेट के 8 जीबी रैम वेरिएंट को 26,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। Samsung Galaxy M51 की पहली सेल 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे Amazon और Samsung डॉट कॉम पर आयोजित होगी।डुअल-सिम सैमसंग गैलेक्सी एम51 स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 आधारित One UI Core 2.1 पर चलता है। इसमें 6.7 इंच का फुल-एचडी+ सुपर एमोलेड प्लस इनफिनिटी ओ डिस्प्ले है, 20:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है।स्मार्टफोन में ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730जी प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। फोटोग्राफी के लिए गैलेक्सी M51 में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड ऐंगल सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है।सेल्फी के लिए फोन में आपको SONY IMX616 सेंसर के साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। स्मार्टफोन फोन सिंगल टेक, ऑटो स्विच, नाइट हाइपरलैप्स और माय फिल्टर्स जैसे फीचर्स से लैस है।सेल्फी कैमरे के लिए फोन फ्रंट स्लो मोशन वीडियो, 4K वीडियो, एआर डूडल और एआर इमोजी जैसे फीचर्स से लैस है। Samsung Galaxy M51 की इनबिल्ट स्टोरेज 128 जीबी है। फोन में माइक्रोएसडी कार्ड (512 जीबी तक) के लिए अलग स्लॉट है। कनेक्टिविटी के लिए 4जी एलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस/ ए-जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स शामिल हैं।