शिशु की नाजुक स्किन को लेकर पीढ़ियों से सुनी जा रही ये बातें मिथक हैं या सच्चाई

What is Wake Up Stroke: आज-कल कई सारी बीमारियों का सीधा सम्बन्ध हमारी डाइट और लाइफस्टाइल से होता है। स्ट्रोक और अटैक जैसी परेशानियां भी जीवनशैली और खानपान से जुड़ी गड़बड़ी के कारण होती हैं। स्ट्रोक या मस्तिष्क का दौरा पड़ना एक गंभीर परेशानी है जिसे नजरअंदाज करने से कई गंभीर स्थितियों का खतरा रहता है। ऐसा ही एक तरह का स्ट्रोक है, जो सुबह के समय सबसे ज्यादा आता है। इस स्थिति को वेक अप स्ट्रोक कहते हैं। यह स्ट्रोक का ही एक प्रकार है। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वेक अप स्ट्रोक क्या है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?