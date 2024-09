How do you take care of only child: हर माता-पिता के लिए बच्चों की परवरिश एक चुनौती होती है। लेकिन अगर बच्चा इकलौता हो तो यह चुनौती और भी बढ़ जाती है। इकलौते बच्चे को माता पिता का भरपूर लाड़-प्यार मिलता है लेकिन कभी-कभी पैरेंट्स सिंगल चाइल्ड की परवरिश के मामले में कुछ कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो बच्चे के विकास में बाधक हो सकती हैं और बच्चे के मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर भी दुष्प्रभाव डालती हैं। आज इस आलेख में हम जानते हैं कि इकलौते बच्चे की परवरिश में पैरेंट्स को किन गलतियों से बचना चाहिए।