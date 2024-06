गर्भाशय की ये समस्याएं बनती हैं इनफर्टिलिटी का कारण, समझिए किन कारणों से होती है कंसीव करने में परेशानी

How To Survive Heat Without Electricity: गर्मी का मौसम आते ही बिजली कटौती की समस्या भी शुरू हो जाती है। बार-बार बिजली जाने से घर में गर्मी बढ़ जाती है। खासकर जब बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो, तो घर में रहना भी एक चुनौती बन जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है! कुछ आसान हैक्स अपनाकर आप गर्मी से राहत पा सकते हैं।