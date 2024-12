क्या कपूर और अजवाइन की पोटली का बच्चों पर इस्तेमाल है सुरक्षित? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर

Paandaan was once a measure of status: कभी पानदान किसी के खानदान की हैसियत का पैमाना होता था। हैसियत के अनुसार यह सोने, चांदी, लोहे या स्टील का हो सकता था। यह तबकी बात है जब पान का बीड़ा कूचने का मतलब सार्वजनिक रूप से किसी चुनौती को कबूल करना होता था।