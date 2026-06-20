महाराष्ट्र में भयावह हादसा, परभणी में मंदिर की गिरी छत, 7 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल

Parbhani Temple Roof Collapsed : महाराष्ट्र के परभणी जिले में भयावह दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार, यशवाड़ी गांव स्थित मशहूर हनुमान मंदिर में शनिवार को श्रद्धालु पूजा और धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, तभी अचानक निर्माणाधीन छत एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा और पूरा परिसर चीख-पुकार से गूंज उठा और अफरातफरी मच गई। इस दौरान मलबे में दबने से 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि 20 से ज्‍यादा घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें करीब 6 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। दिल दहलाने वाले इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है।

भरभराकर गिरा निर्माणाधीन छत का हिस्सा

हादसे का वीडियो भी आया सामने

दिल दहलाने वाले इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक, हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जो लोग मंडप के ठीक नीचे बैठे थे, वे सीधे मलबे की चपेट में आ गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण और मंदिर में मौजूद अन्य श्रद्धालु राहत कार्य में जुट गए। कई लोगों ने अपने हाथों से मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला।

प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया गहरा दुख

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा राहत दल मौके पर पहुंच गए। बचाव टीमों ने विशेष उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

हादसे पर क्‍या बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?

हादसे को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मंदिर की निर्माणाधीन छत का हिस्सा गिरने से यह दुखद घटना हुई है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। शनिवार का दिन होने, साथ ही वीकेंड की छुट्टी होने की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर आए थे।

Edited By : Chetan Gour