30 फुट ऊंची गैलरी से गिरा तीन साल का बच्चा, इस तरह बची जान

टीकमगढ़ के प्रधानपुरा की गली में शनिवार को हुई यह घटना पास की बिल्डिंग में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल हो गया है।

पर्व के दुकानदार पिता आशीष जैन ने रविवार को बताया, 'शनिवार रात को मेरा बेटा पर्व अपने घर की दूसरी मंजिल की गैलरी पर लगी रेलिंग के पास खेल रहा था। उसने अचानक संतुलन खो दिया और वह 30 फुट नीचे गिर गया। लेकिन किस्मत से ठीक इसी समय नीचे सड़क से एक साइकिल रिक्शा निकल रहा था। बच्चा सीधा रिक्शे की पीछे वाली गद्दी की सीट पर हाथ-पांव के बल गिरा, जिससे उसे कोई चोट नहीं आई।'

उन्होंने कहा कि इस रिक्शे को मनोहर भट्ट चला रहा था। बच्चे के गिरने पर उसने तुरंत ही रिक्शा रोक लिया और बच्चे को रिक्शे से उठा लिया। इसी बीच, उसके परिजन सहित मोहल्ले के अन्य लोग भी वहां पर आ गए।

This is called a providential escape. A three-year-old child named Parv Jain fell from the third storey of his house in #Tikamgarh district in #Bundelkhand region in #MadhyaPradesh. Look how hands of #God saved him. #HandsofGod pic.twitter.com/eN5ZvMzk0W