शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. There is a fierce battle in Madhya Pradesh BJP over nepotism
Written By विकास सिंह
Last Modified: शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (15:44 IST)

मध्य प्रदेश भाजपा के नए मुखिया हेमंत खंडेलवाल की टीम में परिवारवाद की नो एंट्री पर छिड़ा सियासी घमासन?

भाजपा की जिला कार्यकारिणी ने परिवारवाद की नो एंट्री

Battle breaks out in Madhya Pradesh BJP over nepotism
भोपाल। मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा में एक बार फिर परिवारवाद को लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी के बाद इन दिनों भाजपा की जिला कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। अब तक पार्टी ने करीब 14 जिलों की कार्यकारिणी का एलान कर दिया और भाजपा की जिला कार्यकारिणी में परिवारवाद की नो एंट्री कर दी गई है। ऐसा नहीं है पार्टी ने गुपचुप तरीके से जिला कार्यकारिणी में परिवारवाद की नो एंट्री का नियम बनाया हो, इसको खूब प्रचारित भी किया गया।

दरअसल जिलों की भाजपा कार्यकारिणी का एलान प्रदेश मुख्यालय भोपाल से हो रहा है। पहले तो जिला कार्यकारिणी नेता पुत्रों-पुत्रियों और परिवार के अन्य लोगों को जगह दी गई लेकिन बाद में परिवारवाद से किनारा करने का ढिंढौरा पीटकर इन नेता पुत्रों और पुत्रियों से इस्तीफा ले लिए गए। सतना भाजपा की जिला कार्यकारिणी में शामिल किए गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे से भी इस्तीफा लिया गया। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन को बीजेपी ने जिला कार्यकारिणी से हटा दिया गया है। इसी तर्ज पर मंडला भाजपा जिला कार्यकारिणी में शामिल  कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके की बेटी को जिला कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया है।

नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अभी अपनी नई टीम का गठन नहीं किया है। ऐसे में अब यह सवाल बड़ा हो गया है कि अगर पार्टी की जिला कार्यकारिणी में नेता पुत्रों को एंट्री नहीं दी जा रही है तो क्या प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी में भी नेता पुत्रों को एंट्री नहीं दी जाएगी। भाजपा में परिवारवाद को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है और वह नेता पुत्र जो लंबे समय से राजनीति क्षेत्र में सक्रिय है इस पर सवाल भी उठाते रहे है।

महाआर्यमन सिंधिया-पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस से भाजपा में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया को MPCA का चैयरमैन बनाया है उसको लेकर भी पार्टी के अंदर खाने काफी चर्चा रही है। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम पर चल रहे महाआर्यमन सिंधिया भी अब राजनीति में एंट्री की पूरी तैयारी में दिखाई दे रहे है। महाआर्यमन सिंधिया अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना-शिवपुरी में काफी सक्रिय रहते है। गौरतलब है कि माआर्यमन से पहले उनके दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके है।

अभिषेक भार्गव- मध्यप्रदेश विधानसभा में लगातार रिकॉर्ड 9वीं बार के विधायक औऱ पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव के सियासी करियर में परिवारवाद का फॉर्मूला आड़े आ रहा है। अभिषेक भार्गव 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में सागर लोकसभा के टिकट के प्रमुख दावेदार थे लेकिन परिवारवाद के फॉर्मूले के कारण भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इतना ही नहीं 2023 विधानसभा चुनाव में पिता गोपाल भार्गव ने खुद की जगह बेटे अभिषक भार्गव को टिकट देने मंशा पार्टी आलाकमान के सामने रखी थी लेकिन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई।

देवेंद्र सिंह तोमर-भाजपा के वरिष्ठ नेता औऱ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी अपनी सियासी पारी शुरु करने के इंतजार में है। नरेंद्र सिंह तोमर के मुरैना से विधानसभा चुनाव लड़ने और विधानसभा अध्यक्ष बन जाने के बाद अब उनके पुत्र देवेंद्र सिंह तोमर का सियासी भविष्य परिवारवाद के फॉर्मूले के कारण अंधकरा में दिखाई दे रहा है। देवेंद्र सिंह तोमर भाजपा के उन युवा चेहरों में शामिल है जो लंबे समय से अपनी सियासी पारी शुरु करने के इंतजार में है। नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई कार्यकारिणी में देवेंद्र सिंह तोमर एक तगड़े दावेदार है लेकिन पार्टी का परिवारवाद का फॉर्मूला इसके आड़े हाथों आ रहा है।

कार्तिकेय चौहान-केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान भी राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। कार्तिकेय अपने पिता की परंपरागत सीट बुधनी में लगातार सक्रिय है,  जब शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी सीट छोड़ी तो कार्तिकेट टिकट के तगड़े दावेदार थे लेकिन परिवारवाद का फॉर्मूला ने उसके सियासी पारी के आगाज में आड़े आ गया।

सिद्धार्थ मलैया-भाजपा के दिग्गज नेता जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया भी राजनीति में  बेहद सक्रिय है। इस बार विधानसभा चुनाव में जयंत मलैया भाजपा के टिकट पर  आठवीं बार दमोह से विधायक चुने गए है। चुनाव में सिद्धार्थ मलैया ने पूरी चुनावी कमान अपने हाथों में ली और पिता को बड़े मार्जिन से जीत हासिल की।

मुदित शेजवार-प्रदेश के पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार भी राजनीति में बेहद सक्रिय है। रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट पर मुदित शेजवार टिकट के प्रबल दावेदार थे लेकिन पार्टी ने तत्कालीन मंत्री प्रभुराम चौधरी भरोसा जताया था। वहीं मोहन सरकार में प्रभुराम चौधरी के मंत्री नहीं बन पाने के बाद अब अब मुदित शेजवार का खेमा बेहद सक्रिय है और वह अपनी सियासी पारी शुरु करने का इंतजार कर रहे है। मुदित शेजवार प्रदेश भाजप कार्यकारिणी में जगह पाने के दावेदार है। 
 
मोदी का परिवारवाद का फॉर्मूला-2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में परिवारवाद की परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी परिवार के एक से अधिक लोग जन समर्थन से अपने बलबूते राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो उसे हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा। पीएम मोदी ने परिवारवाद को परिभाषित करते हुए कहा  था कि “आज मैं परिवारवाद का मतलब समझा देता हूं। अगर किसी परिवार के एक से अधिक लोग जन समर्थन से अपने बलबूते राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो उसे हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा। हम किसी पार्टी को एक ही परिवार द्वारा चलाये जाने, परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता मिलने, परिवार के लोगों द्वारा ही सारे निर्णय लिये जाने को परिवारवाद मानते हैं।

इसके साथ पीएम मोदी ने कहा कि ‘लोकतंत्र में एक परिवार के दस लोग राजनीति में आएं, कोई बुराई नहीं है, मैं एक परिवार के दस लोगों की प्रगति का स्वागत करता हूं, नयी पीढ़ी के अच्छे लोग आएं, यह स्वागत योग्य बात है। पीएम मोदी ने संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए सदन को परिवारवाद का मतलब समझाया था।
'
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकी

कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकीचीन की हाओ यांकी एक बार फिर से चर्चा में हैं। नेपाल में हुई हिंसा और तख्‍तापलट के बाद उनका नाम फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जानते हैं कौन हैं हाओ यांकी जो पहले नेपाल की राजदूत रह चुकी हैं। एक समय में चीनी नाक-नक्‍श वाली एक महिला लाल रंग के लहंगा-चोली पहने इस नेपाली गाने पर खूब नाचती थिरकती नजर आई थी। यह महिला नेपाल में चीन की राजदूत रह चुकी हैं। नाम है होउ यांकी।

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंध

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंधGen Z protests in Nepal: नेपाल में तख्तापलट के पीछे यूं तो कई कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन एक नई कहानी वाकई चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आ रहा है। यह नाम है नेपाल के पूर्व राज परिवार के सदस्य 'युवराज' हृदयेन्द्र शाह का।

Nano Banana 3d figurines क्या है, Ghibli के बाद क्यों हुआ इतना वायरल, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होड़, खुद कैसे करें क्रिएट

Nano Banana 3d figurines क्या है, Ghibli के बाद क्यों हुआ इतना वायरल, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होड़, खुद कैसे करें क्रिएटAI ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। काम आसान होने के साथ ही रोचक भी हुआ है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर Ghibli स्टाइल फोटो काफी ज्यादा वायरल हुए थे। अब nano banana 3d figurines वायरल हो रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ फोटो पोस्ट कर रहे हैं। आखिर है यह क्या और लोगों में इसे लेकर इतनी दिवानगी क्यों है।

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणित

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणितऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी दरों में बदलाव से एंट्री-लेवल कार खरीदने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मारुति सुजुकी की पॉपुलर कारें अब और किफायती होने जा रही हैं। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कंपनी के कई मॉडल्स की कीमतों पर 8.5 प्रतिशत तक की कमी होगी।

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?नेपाल में Gen-Z जनरेशन के विद्रोह और ओली सरकार के तख्तापलट के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरह से Gen-Z के नेताओं में दो फाड़ नजर आ रहे है उससे संकट और बड़ा हो गया है। राजधानी काठमांडू में सरकार गठन को लेकर चल रही चर्चा का जेन-जी गुट के नेताओं के विरोध जताने की खबरें भी सामने आ रही है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करें इसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में संभावना इस बात की बहुत बढ़ गई है कि नेपाल में कहीं सेना कोई शासक की भूमिका में नहीं आ जाए।

और भी वीडियो देखें

LIVE: दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, DCP ने बताया फर्जी कॉल

LIVE: दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, DCP ने बताया फर्जी कॉलLatest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली हाईकोर्ट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत कई सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची। पुरानी इमारत को खाली करा लिया गया और बेंचों को स्थगित कर दिया गया। पल पल की जानकारी...

भारत पर 100 फीसदी टैरिफ पर अड़े ट्रंप को EU का झटका, अब G7 पर बनाया दबाव

भारत पर 100 फीसदी टैरिफ पर अड़े ट्रंप को EU का झटका, अब G7 पर बनाया दबावTrump Tariff : यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए भारत और चीन पर 100 फीसदी टैरिफ का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। हालांकि ट्रंप ने हार नहीं मानी और अब वे G7 से भारत और चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने के लिए दबाव बना रहे हैं।

पीएम मोदी उत्तराखंड को दिया 1200 करोड़ का राहत पैकेज

पीएम मोदी उत्तराखंड को दिया 1200 करोड़ का राहत पैकेजPM Modi Uttrakhand news : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हाल में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया और राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की।

क्रिकेट ज्यादा जरूरी या देश की गरिमा? INDvsPAK के खिलाफ याचिका पर SC ने बोला सिर्फ मैच है

क्रिकेट ज्यादा जरूरी या देश की गरिमा? INDvsPAK के खिलाफ याचिका पर SC ने बोला सिर्फ मैच हैउच्चतम न्यायालय ने एशिया कप के तहत 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान टी-20 क्रिकेट मैच को लोगों की भावना के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर शीघ्र सुनवाई के अनुरोध को गुरुवार को ठुकरा दिया।न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने याचिकाकर्ता उर्वशी जैन और अन्य का अनुरोध ठुकराते हुए कहा, "मैच जारी रहना चाहिए। यह एक मैच है। इसे होने दीजिए।"

दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, बंबई हाईकोर्ट को भी मिला धमकी भरा ईमेल

दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, बंबई हाईकोर्ट को भी मिला धमकी भरा ईमेलDelhi High court bomb threat : दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को ईमेल पर मिली बम की धमकी से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड समेत कई सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची। पूरी इमारत को खाली करा लिया गया और बेंचों को स्थगित कर दिया गया। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट को भी ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमतApple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com