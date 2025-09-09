मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. AI based Suman Sakhi chatbot service will be started for pregnant women in Madhya Pradesh
Written By विकास सिंह
Last Modified: मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (13:26 IST)

मध्यप्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरु होगी AI आधारित सुमन सखी चैटबॉट सेवा

Madhya Pradesh News
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने गर्भवती महिलाओं और उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं की जानकारी देने के लिए एक AI-संचालित चैटबॉट सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। यह पहल राज्य सरकार की नागरिक केंद्रित शासन प्रणाली को और भी मजबूत बनाने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं की जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकें।

यह चैटबॉट मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSeDC) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से विकसित किया गया है। यह सेवा सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक वर्चुअल सहायक के रूप में कार्य करेगी।

सरकार के अनुसार, SUMAN SAKHI चैटबॉट 24x7 उपलब्ध रहेगा और यह हिंदी भाषा में कार्य करेगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को भाषा की कोई समस्या नहीं होगी। यह सेवा पहले उन क्षेत्रों में शुरू की जाएगी जहां सबसे अधिक सार्वजनिक मांग है, जैसे कि मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं। समय के साथ यह चैटबॉट अन्य प्रमुख योजनाओं को भी कवर करेगा।

नागरिक इस चैटबॉट को WhatsApp के माध्यम से एक्सेस कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह डिजिटल पहल न केवल सेवा वितरण में सुधार करेगी, बल्कि शासन में पारदर्शिता और विश्वास को भी बढ़ावा देगी और लक्षित लाभार्थियों द्वारा सेवाओं के उपयोग में भी वृद्धि करेगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
LIVE: नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, संसद प्रदर्शनकारियों के कब्जे में

Nepal में हालात बेकाबू, तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

Nepal में हालात बेकाबू, तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफानेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने काठमांडू और देश के अन्य शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है। मीडिया खबरों के अनुसार नेपाल की राजधानी और अन्य शहरों में युवाओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में 20 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए।

नहीं मान रहे पीटर नवारो, भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को कहा ब्लड मनी

नहीं मान रहे पीटर नवारो, भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को कहा ब्लड मनीNavarro called Russian oil purchases blood money: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सोमवार को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को 'ब्लड मनी' करार दिया और कहा कि यूक्रेन संघर्ष से पहले मास्को से भारत बड़ी मात्रा में तेल नहीं खरीदता था। ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में नवारो ने कहा कि 'तथ्य : रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी तेल नहीं खरीदा था। यह ब्लड मनी है और लोग मर रहे हैं।'

Delhi floods Photos : बाढ़ के बाद बदहाल दिल्ली, तस्वीरों में देखें जिंदगी की सचाई

Delhi floods Photos : बाढ़ के बाद बदहाल दिल्ली, तस्वीरों में देखें जिंदगी की सचाईDelhi flood News : राष्ट्रीय राजधानी की यमुना नदी में हाल ही में आई बाढ़ के बाद तंबुओं में रह रहे हजारों लोगों के लिए घर लौटने में सबसे बड़ी बाधा अब पानी नहीं, बल्कि वहां जमी गाद है, जिसे साफ करना होगा और जीवन को फिर से शुरू करने के लिए घर के सूखने का इंतजार करना होगा। फोटोज में देखें उनके जीवन की कहानी-

SIR पर सुप्रीम कोर्ट, आधार स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी करे EC

SIR पर सुप्रीम कोर्ट, आधार स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी करे ECSupreme Court on SIR in Bihar: उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मतदाता की पहचान के लिए आधार को दस्तावेज मानने पर विचार करने को कहा। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला, चांदी भी हुई सस्‍ती, जानिए क्‍या रहे भाव...

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला, चांदी भी हुई सस्‍ती, जानिए क्‍या रहे भाव...Bullion Market Update News : अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच निवेशकों के मुनाफावसूली करने से सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर 606 रुपए या 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,07,122 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। वहीं चांदी भी 1,008 रुपए लुढ़ककर 1,23,689 रुपए प्रति किलो हो गई। हालांकि वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 3,584.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

और भी वीडियो देखें

केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, नेपाल में बड़ा राजनीतिक संकट

केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, नेपाल में बड़ा राजनीतिक संकटNepal PM KP Sharma Oli resignation: भारत के पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (खड्ग प्रसाद शर्मा) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा जमा लिया है। पीएम आवास संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा है। प्रधानमंत्री ओली दुबई भागने की फिराक में हैं।

क्‍यों नेपाल में गुस्‍साए Gen Z, नेताओं के बच्‍चों की किस हरकत पर भड़के स्‍टूडेंट

क्‍यों नेपाल में गुस्‍साए Gen Z, नेताओं के बच्‍चों की किस हरकत पर भड़के स्‍टूडेंटसोशल मीडिया बैन के बीच नेपाल के युवाओं ने TikTok पर ऐसे वीडियो शेयर करने शुरू किए, जो नेताओं के बच्चों और आम युवाओं की जिंदगी के बीच का फर्क साफ दिखा रहे थे। इन वीडियो में दिखाया गया कि कैसे नेताओं के बेटे-बेटियां महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि आम नेपाली युवा विदेश जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं।

LIVE: नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, संसद प्रदर्शनकारियों के कब्जे में

LIVE: नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, संसद प्रदर्शनकारियों के कब्जे मेंLatest News Today Live Updates in Hindi : उपराष्‍ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्‍णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्‍डी के बीच सीधा मुकाबला है। पीएम मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। पल पल की जानकारी...

मध्यप्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरु होगी AI आधारित सुमन सखी चैटबॉट सेवा

मध्यप्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरु होगी AI आधारित सुमन सखी चैटबॉट सेवामध्य प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने गर्भवती महिलाओं और उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं की जानकारी देने के लिए एक AI-संचालित चैटबॉट सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। यह पहल राज्य सरकार की नागरिक केंद्रित शासन प्रणाली को और भी मजबूत बनाने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं की जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकें।

मुख्‍यमंत्री फडणवीस ने किया वेबदुनिया के इमर्सिव पेज का लोकार्पण

मुख्‍यमंत्री फडणवीस ने किया वेबदुनिया के इमर्सिव पेज का लोकार्पणWebdunia Hindi and Marathi immersive page launched: मराठी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने वेबदुनिया हिन्दी और मराठी पोर्टल के विशेष इमर्सिव पेज का लोकार्पण किया। दोनों भाषाओं के यह पेज मुख्‍यमंत्री फडणवीस पर ही केन्द्रित है। इसमें उनके व्यक्तित्व और उपलब्धियों के बारे में खास जानकारियां हैं।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com