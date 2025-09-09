मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (12:02 IST)

उपराष्‍ट्रपति चुनाव में मतदान का उत्साह, दिग्गजों ने डाले वोट

vice president election
Latest News Today Live Updates in Hindi : उपराष्‍ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्‍णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्‍डी के बीच सीधा मुकाबला है। पीएम मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। पल पल की जानकारी...


11:58 AM, 9th Sep
-केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने संसद भवन पहुंचे।
-कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी ने भी डाला वोट।
-केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, NDA चुनाव जीतेगी।
-कांग्रेस सांसद शशि थरूर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने संसद भवन पहुंचे।
-लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया।
-कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने संसद भवन पहुंचीं।

11:20 AM, 9th Sep
vice president election pointer


11:08 AM, 9th Sep
पीएम मोदी के बाद राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मतदान किया। ALSO READ: उपराष्‍ट्रपति चुनाव में सबसे पहले पीएम मोदी ने डाला वोट, इन दिग्गजों ने भी किया मतदान

10:11 AM, 9th Sep
उपराष्‍ट्रपति चुनाव के लिए शुरू हुआ मतदान, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला वोट पीएम मोदी के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया मतदान।

08:43 AM, 9th Sep
-एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे।
-उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 पर भाजपा नेता रामभाई मोकारिया ने कहा कि उम्मीदे बहुत बड़ी है हमारे उम्मीदवार जीत जाएंगे। बैलेट पेपर में वह नंबर दो पर हैं, सी.पी. राधाकृष्णन 100% जीतेंगे। 10 बजे का समय है फिर हम वोटिंग करेंगे। हम सब भारी बहुमत से उन्हें जीताएंगे। विपक्ष दल के लोग का कुछ होने वाला नहीं है।
-अकाली दल, बीजेडी और बीआरएस ने वोटिंग से दूरी बनाई।

08:40 AM, 9th Sep
दिल्ली में पंजाबी बस्ती में सब्जी मंडी के पास बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप। मलबे से 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

07:39 AM, 9th Sep
-पीएम मोदी विशेष विमान से करीब 1:20 बजे हिमाचल प्रदेश के गगल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। करीब डेढ़ बजे एयरपोर्ट पर ही पीएम मुख्यमंत्री सुक्खू समेत अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और राज्य में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। उसके बाद पीएम आपदा प्रभावित चंबा, मंडी और कुल्लू का हवाई निरीक्षण करेंगे।

-प्रधानमंत्री दोपहर करीब तीन बजे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम शाम लगभग सवार चार बजे गुरदासपुर पहुंचेंगे। 

07:39 AM, 9th Sep
देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसका फैसला आज हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मंगलवार को तय करेंगे कि सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में से देश का अगला उप राष्ट्रपति चुना जाएगा। राधाकृष्णन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार हैं। इनका सीधा मुकाबला विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से है। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं। ALSO READ: VP Polls 2025 : राधाकृष्णन या बी सुदर्शन रेड्डी, कौन होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति, चुनाव आज

07:38 AM, 9th Sep
नेपाल की ओला सरकार ने हिंसक प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम से प्रतिबंध हटाया। गृहमंत्री ने भी दिया इस्तीफा। हिंसा में गई थी 21 लोगों की जान। 
Nepal में हालात बेकाबू, तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा

Nepal में हालात बेकाबू, तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश, गृह मंत्री ने दिया इस्तीफानेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने काठमांडू और देश के अन्य शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है। मीडिया खबरों के अनुसार नेपाल की राजधानी और अन्य शहरों में युवाओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में 20 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए।

नहीं मान रहे पीटर नवारो, भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को कहा ब्लड मनी

नहीं मान रहे पीटर नवारो, भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को कहा ब्लड मनीNavarro called Russian oil purchases blood money: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने सोमवार को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को 'ब्लड मनी' करार दिया और कहा कि यूक्रेन संघर्ष से पहले मास्को से भारत बड़ी मात्रा में तेल नहीं खरीदता था। ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में नवारो ने कहा कि 'तथ्य : रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी तेल नहीं खरीदा था। यह ब्लड मनी है और लोग मर रहे हैं।'

Delhi floods Photos : बाढ़ के बाद बदहाल दिल्ली, तस्वीरों में देखें जिंदगी की सचाई

Delhi floods Photos : बाढ़ के बाद बदहाल दिल्ली, तस्वीरों में देखें जिंदगी की सचाईDelhi flood News : राष्ट्रीय राजधानी की यमुना नदी में हाल ही में आई बाढ़ के बाद तंबुओं में रह रहे हजारों लोगों के लिए घर लौटने में सबसे बड़ी बाधा अब पानी नहीं, बल्कि वहां जमी गाद है, जिसे साफ करना होगा और जीवन को फिर से शुरू करने के लिए घर के सूखने का इंतजार करना होगा। फोटोज में देखें उनके जीवन की कहानी-

SIR पर सुप्रीम कोर्ट, आधार स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी करे EC

SIR पर सुप्रीम कोर्ट, आधार स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी करे ECSupreme Court on SIR in Bihar: उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में मतदाता की पहचान के लिए आधार को दस्तावेज मानने पर विचार करने को कहा। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला, चांदी भी हुई सस्‍ती, जानिए क्‍या रहे भाव...

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला, चांदी भी हुई सस्‍ती, जानिए क्‍या रहे भाव...Bullion Market Update News : अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच निवेशकों के मुनाफावसूली करने से सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसलकर 606 रुपए या 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,07,122 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। वहीं चांदी भी 1,008 रुपए लुढ़ककर 1,23,689 रुपए प्रति किलो हो गई। हालांकि वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 3,584.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

LIVE: उपराष्‍ट्रपति चुनाव में मतदान का उत्साह, दिग्गजों ने डाले वोट

उपराष्‍ट्रपति चुनाव में सबसे पहले पीएम मोदी ने डाला वोट, इन दिग्गजों ने भी किया मतदान

उपराष्‍ट्रपति चुनाव में सबसे पहले पीएम मोदी ने डाला वोट, इन दिग्गजों ने भी किया मतदानVice President election 2025: उपराष्‍ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे से मतदान जारी है। इस चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्‍णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान शुरू होते ही संसद पहुंचे और सबसे पहले मतदान किया।

मुंबई में सेना की वर्दी में आया, अग्निवीर संतरी से राइफल लेकर फरार, क्या बोली सेना

मुंबई में सेना की वर्दी में आया, अग्निवीर संतरी से राइफल लेकर फरार, क्या बोली सेनाMumbai agniveer news : मुंबई के कुलाबा इलाके के नेवी नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अग्निवीर से सेना की वर्दी पहने एक व्यक्ति एक राइफल और गोला-बारूद लेकर फरार हो गया। घटना 6 सितंबर की बताई जा रही है।

उपराष्‍ट्रपति चुनाव : वोटिंग से बाहर हुए 3 दल, किसे मिलेगा फायदा

उपराष्‍ट्रपति चुनाव : वोटिंग से बाहर हुए 3 दल, किसे मिलेगा फायदाVice President election : उपराष्‍ट्रपति चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव में राधाकृष्‍णन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है वहीं विपक्ष के सुदर्शन को क्रॉस वोटिंग के सहारे जीत की उम्मीद है। इस बीच सुखविंदर सिंह बादल के अकाली दल, नवीन पटनायक के बीजद और के चंद्रशेखर राव की बीआरएस ने मतदान से दूरी बना ली है। दोनों सदनों में इन 3 दलों के 14 सांसद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का करेंगे शिलान्यास, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का भी होगा शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का करेंगे शिलान्यास, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का भी होगा शुभारंभप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर मध्यप्रदेश आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ, सेवा पखवाड़ा तथा यहां देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम के मध्यप्रदेश के दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से प्रदेश के जनजातीय बहुल मालवा अंचल में किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
