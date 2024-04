MP पुलिस ने ली कांग्रेस विधायक के परिसरों की तलाशी ली, पार्टी ने लगाया उत्पीड़न का आरोप कांग्रेस ने लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप

MP Police searches the premises of Congress MLA: नकदी और शराब की जमाखोरी की शिकायत के बाद पुलिस और आबकारी (police and Excise) विभाग के कर्मियों ने मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) जिले में कांग्रेस के एक विधायक (MLA) के आवास और अन्य परिसरों की तलाशी ली, लेकिन ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।





कांग्रेस ने लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप : विपक्षी कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से अपने आदिवासी विधायक नीलेश उइके का उत्पीड़न करार दिया। पुलिस अधीक्षक मनोज खत्री ने कहा कि नकदी और शराब की जमाखोरी की शिकायत के बाद पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मियों की एक टीम ने रविवार की शाम राजोला रैयत गांव में कई स्थानों पर तलाशी ली। उन्होंने बताया कि उन जगहों पर कुछ नहीं मिलने पर टीम वापस लौट गई।





क्या बोले पांढुर्ना विधायक उइके? : छिंदवाड़ा में पांढुर्ना (अजजा) विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक उइके ने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने रविवार अपराह्न करीब 4 बजे उनके घर और कृषि क्षेत्रों पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 घंटे तक छापेमारी की, लेकिन चुनाव से संबंधित कुछ भी नहीं मिला।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta