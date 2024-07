मोहन सरकार खरीदेगी Challenger 3500 जेट विमान, कैबिनेट की मंजूरी, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु वर्ग के विद्यार्थियों की बढ़ेगी छात्रवृत्ति

Another case of hit and run in Maharashtra: महाराष्ट्र में ‘हिट एंड रन’ का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें नासिक शहर में एक तेज रफ्तार कार ने 31 वर्षीय एक महिला को कुचल दिया। आरोपी की पहचान ध्रुव नगर निवासी देवचंद रामभाऊ तिडमे के रूप में की गई है। वह यहां सतपुर एमआईडीसी इलाके में एक कंपनी में काम करता है।