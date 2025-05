MP : दुकान के चेंजिंग रूम में मिला गुप्त कैमरा, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

Security of Taj Mahal will be tightened : विश्व धरोहर ताज महल की सुरक्षा को और पुख्ता करने और संभावित हवाई खतरों से निपटने के लिए परिसर में जल्द ही ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित की जाएगी। अधिकारियों ने रविवार को यहां बताया कि वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संरक्षित ताजमहल को जल्द ही उन्नत ‘ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन’ तकनीक के रूप में सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त कवच मिलेगा।