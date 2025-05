किसान का वीडियो देख पसीजा कृषि मंत्री शिवराज सिंह का दिल, कर दिया ये वादा

Weather Updates: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार यूपी और बिहार से लेकर दिल्ली (UP and Bihar to Delhi) तक में आंधी और बारिश (thunderstorm and rain) की संभावना है। इसके प्रभाव से कई राज्यों में बारिश, आंधी और गरज तथा चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। दूसरी ओर आईएमडी के अनुसार कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। आईएमडी ने मध्यप्रदेश में भी बारिश के आसार जताए हैं।