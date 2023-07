जबलपुर में फूड इंस्पेक्टर निकला काली कमाई का कुबेर,आय से 600% से ज्यादा संपत्ति का खुलासा

Court questions on amended IT rules : बंबई उच्च न्यायालय ने फर्जी समाचारों संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में हालिया संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सवाल किया कि किसी कानून में अपार और असीमित विवेकाधिकार देना क्या कानूनी रूप से स्वीकार्य है। केंद्र सरकार ने इस साल 6 अप्रैल को, सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में कुछ संशोधनों की घोषणा की थी।