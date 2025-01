MP के सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में 4 शव मिले, हत्या का संदेह

bodies of 4 people found in a septic tank in singrauli : मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में एक घर के सेप्टिक टैंक से शनिवार शाम को 4 शव बरामद किए गए। पुलिस को संदेह है कि यह कई हत्याओं से जुड़ा मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि जिस घर से ये शव बरामद किए गए हैं वे जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित बरगवान पुलिस थाना के क्षेत्र के अंतर्गत है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को सेप्टिक टैंक से दुर्गंध आने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और टैंक में चार शव मिले।

उन्होंने बताया कि मृतकों में से एक की पहचान घर के मालिक हरिप्रसाद प्रजापति के बेटे सुरेश प्रजापति (30) के रूप में हुई है जबकि दूसरे की पहचान करण हलवाई के रूप में हुई है। एएसपी ने बताया कि अन्य दो शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

प्रारंभिक जांच के अनुसार सुरेश और करण 1 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए घर आए थे। अधिकारी ने बताया कि संदेह है कि उनकी हत्या परिसर में ही की गई और शवों को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। उन्होंने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। भाषा