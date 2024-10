भोपाल में 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव शुरू, प्रदेश की खनिज संपदा पर हुई चर्चा

What is EDLI scheme of EPFO: केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया (Labor Minister Mansukh Mandaviya) ने बृहस्पतिवार को कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ (EPFO) के सभी सदस्यों के लिए बढ़े हुए बीमा लाभ के विस्तार की घोषणा की। इस कदम से छह करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को 7 लाख रुपए तक की जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।