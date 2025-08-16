शनिवार, 16 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Wall collapsed in the dargah near Humayun's tomb
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (14:46 IST)

हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह में दीवार ढही, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

delhi border
Wall collapsed in the dargah near Humayun's tomb: दिल्ली के निजामुद्दीन (Nizamuddin) स्थित हुमायूं के मकबरे (Humayun's Tomb) के पास 1 दरगाह की दीवार और छत गिरने से 6 लोगों की मौत के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मामला दर्ज किया है। 1 अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना 15 अगस्त को अपराह्न लगभग 3.30 बजे दरगाह शरीफ पट्टे शाह में हुई। दरगाह की चारदीवारी 16वीं शताब्दी के उद्यान-मकबरे से मिलती है जिसका निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम (Bega Begum) ने 1558 में करवाया था।ALSO READ: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बोली दिल्ली सरकार, बच्चे मर रहे हैं
 
पुलिस के 1 वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने में लापरवाही), 125 (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य) और 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 
दिल्ली अग्निशमन सेवा के 1 अधिकारी ने बताया कि 6 मृतकों में से 1 की पहचान स्वरूपचंद (79) के रूप में हुई है तथा घायलों में मोहम्मद शमीम, आर्यन, गुड़िया, रफत परवीन और रानी (65) शामिल हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार दरगाह के 2 कमरे जिनमें से 1 में इमाम के लिए था और दूसरा विश्राम कक्ष था, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे और भारी बारिश के कारण छत एवं 1 दीवार ढह गई। हादसे के वक्त वहां 15 लोग थे।ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम की बर्बरता शुरू, 100 से ज्यादा कुत्ते पकड़ कर किए कैद
 
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्वी) हेमंत तिवारी ने कहा कि हादसे के बाद 12 लोगों को मलबे से निकाला गया। इनमें से ज़्यादातर आगंतुक थे। उनमें से 9 को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां 5 की मौत हो गई। 1 पुरुष को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 1 महिला को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई और घटना की जांच जारी है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेज

मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेजप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से कहा कि भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इन लोगों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े हैं। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में वाशिंगटन कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क रियायत की मांग कर रहा है। दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाया है।

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातें

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातेंनई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने 103 मिनट तक भाषण दिया। जानिए उनकी भाषण की 10 खास बातें-

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलान

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) में अगली पीढ़ी के सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को 'काफी' कर राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के आठ वर्ष पूरे होने के साथ ही जीएसटी में सुधार करने का समय आ गया है।

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बात

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12वीं बार लालकिले से देश को संबोधित कर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?Constitution Club of India election: पहली बार ऐसा मौका है जब कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव सुर्खियों में है। इसका सबसे बड़ा कारण दोनों ही उम्मीदवारों का भाजपा से जुड़ा होना है। इस चुनाव में सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने भाजपा के ही पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटों से हराया है।

और भी वीडियो देखें

NCERT ने देश के बंटवारे के लिए जिन्ना, माउंटबेटन और कांग्रेस को बताया जिम्‍मेदार

NCERT ने देश के बंटवारे के लिए जिन्ना, माउंटबेटन और कांग्रेस को बताया जिम्‍मेदारNCERT को लेकर एक बार फिर से देश में विवाद है। इस बार NCERT अपने सिलेबस को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। अब NCERT की तरफ से देश के विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार बताया है, इनमें जिन्ना, माउंटबेटन और कांग्रेस को भी विभाजन का जिम्मेदार बताया। इसके बाद इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। सोशल मीडिया में इसे लेकर बहस चल रही है।

राहुल ने शेयर किया 'लापता वोट' का वीडियो, कहा- जनता जाग गई

राहुल ने शेयर किया 'लापता वोट' का वीडियो, कहा- जनता जाग गईCongress on lapta Vote : कांग्रेस ने राहुल गांधी की बिहार में ‘वोट अधिकार यात्रा’ शुरू होने से एक पहले शनिवार को वोट चोरी को लेकर 'लापता वोट' नामक शीर्षक से एक वीडियो जारी किया। पार्टी के इस वीडियो का शीर्षक हालिया फिल्म 'लापता लेडीज' से प्रभावित है।

पूरे देश में लागू हुआ FASTag Pass, पहले दिन इतने लोगों ने खरीदा 3 हजार वाला पास, जानिए क्‍या है फायदा

पूरे देश में लागू हुआ FASTag Pass, पहले दिन इतने लोगों ने खरीदा 3 हजार वाला पास, जानिए क्‍या है फायदाभारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में ‘फास्टैग एनुअल पास’ लागू कर दिया है। सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। एनुअल पास को पहले ही दिन नेशनल हाईवे यूजर्स से अच्‍छा रिस्‍पॉन्‍स मिला है। बता दें कि लागू करने के पहले दिन शाम 4:30 बजे तक करीब 1.2 लाख यूजर्स ने फास्टैग एनुअल पास खरीदा और एक्टिव किया।

ट्रंप का दावा, क्या भारत ने दिया पुतिन को बड़ा झटका?

ट्रंप का दावा, क्या भारत ने दिया पुतिन को बड़ा झटका?Trump Tariff on India : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। वह लगभग 40 प्रतिशत तेल आयात कर रहा था। इस कदम से रूसी राष्‍ट्रपति पुतिन को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि भारत और रूस ने अभी ट्रंप के दावे की पुष्‍टि नहीं की है।

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगा

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगाIndependence Day: उत्तर महाराष्ट्र (north Maharashtra) के एक सुदूर गांव जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची और मोबाइल सिग्नल भी हवा की तरह खो जाता है, वहां गणेश पावरा ने देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की पूर्व संध्या पर एक वीडियो डाउनलोड कर सीखा कि तिरंगे (tricolour) को किस तरह बांधा जाए कि वह बिना रुकावट शान से लहराए।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com