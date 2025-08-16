नीतीश ने की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा, बिहार में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

Nitish Kumar announced special economic package: बिहार (Bihar) में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने शनिवार को निवेशकों के लिए कई 'विशेष आर्थिक पैकेज' (special economic packages) की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया (social media) पर एक पोस्ट के माध्यम से सरकार के इस निर्णय की घोषणा की।





उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज : उन्होंने कहा कि अब बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। बिहार में निजी क्षेत्रों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया है।







उद्योगों के लिए आवंटित भूमि से जुड़े विवादों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में '7 निश्चय-2' पहल के तहत राज्य सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा किया था। अब सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का है।(भाषा)

