शनिवार, 16 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (13:22 IST)

राहुल ने शेयर किया 'लापता वोट' का वीडियो, कहा- जनता जाग गई

rahul gandhi
Congress on lapta Vote : कांग्रेस ने राहुल गांधी की बिहार में ‘वोट अधिकार यात्रा’ शुरू होने से एक पहले शनिवार को वोट चोरी को लेकर 'लापता वोट' नामक शीर्षक से एक वीडियो जारी किया। पार्टी के इस वीडियो का शीर्षक हालिया फिल्म 'लापता लेडीज' से प्रभावित है।
 
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक मिनट दो सेकंड का यह वीडियो अपने ‘एक्स’ हैंडल पर जारी किया और कहा कि अब जनता जाग गई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि चोरी चोरी, चुपके चुपके…अब और नहीं, जनता जाग गई है।
 
राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी का भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं। कल बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। 
राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' के कई अन्य घटक दलों के नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तथा ‘वोट चोरी' के खिलाफ 17 अगस्त से ‘वोटर अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे।
 
सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ‘वोटर अधिकार रैली' के साथ होगा। इस जनसभा में ‘इंडिया' गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हो सकते हैं।
