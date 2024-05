PM मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले- बिखर जाएगा गठबंधन, राहुल-अखिलेश चले जाएंगे विदेश

Prime Minister Modi took a dig at the opposition : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव गर्मी की छुट्टी पर खटाखट-खटाखट विदेश चले जाएंगे। विपक्ष पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि चार जून के बाद ‘इंडी’ (इंडिया) गठबंधन खटाखट-खटाखट टूटकर बिखर जाएगा।

मोदी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों में अलग अलग रैलियों को संबोधित करते हुए यह भी कहा, इस चुनाव में देश के सामने दो मॉडल हैं। एक तरफ राजग का ‘संतुष्टिकरण मॉडल’ है और दूसरी तरफ सपा-कांग्रेस का ‘तुष्टिकरण मॉडल’ है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का लक्ष्य ‘ईवीएम का खेल नहीं है’ बल्कि ये हर मां-बहन का आशीर्वाद है जिनको पक्का घर मिल चुका है।

मोदी ने गुरुवार को भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में क्रमश: पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ जिलों में आयोजित चार जनसभाओं को सिलसिलेवार संबोधित किया, जहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। भाजपा के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके में मोदी ने जहां एक तरफ विकास की उम्मीद जगाई, वहीं विपक्षी दलों के समूह ‘इंडिया’ गठबंधन पर जमकर प्रहार किया।

पूर्वांचल की इन छह में से तीन सीट भाजपा 2019 के चुनाव में हार गई थी। 2019 में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ, लालगंज में सपा-बसपा गठबंधन की संगीता आजाद ने भाजपा की नीलम सोनकर और जौनपुर में सपा-बसपा गठबंधन के श्याम सिंह यादव ने भाजपा के कृष्ण प्रताप सिंह को पराजित किया था।

इस बार बसपा अकेले चुनावी रण में : साल 2019 का लोकसभा चुनाव सपा-बसपा ने गठबंधन में लड़ा था, लेकिन इस बार जहां बसपा अकेले चुनावी रण में है, वहीं सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और ये दोनों दल ‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल हैं। भाजपा से भदोही में रमेश बिंद, मछलीशहर में बीपी सरोज और प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता चुनाव जीते थे। मछलीशहर और प्रतापगढ़ में भाजपा ने अपने मौजूदा सांसदों को पुन: मौका दिया है, लेकिन भदोही में रमेश बिंद का टिकट काट दिया है।

आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ, लालगंज में नीलम सोनकर, जौनपुर में कृपाशंकर सिंह, मछलीशहर में बीपी सरोज, भदोही में डॉक्टर विनोद बिंद और प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मोदी ने इन सभाओं में आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, मछलीशहर, भदोही और प्रतापगढ़ के भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए कहा, उनको जो वोट देंगे वो सीधा मोदी के खाते में जाएगा।

पूर्वांचल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाले हैं : उन्होंने कहा विकसित भारत बनाना मेरा प्रण है और विकसित भारत का ‘ग्रोथ इंजन’ पूर्वांचल, पूर्वी भारत होगा। इसलिए जब एक्सप्रेस-वे बनाता हूं तो जौनपुर वालों को लाभ होता है। यह पूरा क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य का बड़ा केंद्र बन रहा है और आने वाले पांच सालों में मोदी-योगी (नरेन्‍द्र मोदी-योगी आदित्यनाथ) पूर्वांचल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाले हैं।

जौनपुर की सभा में मोदी-योगी का पुतला लहरा रहे एक युवक की तरफ देखकर मोदी बोले ये क्या मोदी-योगी बना लाए हो, येमोदी तो इतना सुंदर लग रहा है, दोनों बढ़िया हैं। भदोही की सभा में उन्होंने कहा, साथियों मैं काशी वाला हूं और काशी वालों के लिए भदोही तो अपना ही घर है।

आजमगढ़ की सभा में मोदी ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) का श्रेय भाजपा-राजग सरकार को देते हुए कहा, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण नागरिकता (संशोधन कानून) (सीएए) है जिसके तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम कल शुरू हो चुका है। वहीं जौनपुर में उन्होंने कहा, यह चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का अवसर है। एक ऐसा प्रधानमंत्री, जो एक दमदार सरकार चलाए, जिस पर दुनिया रौब न जमा सके, लेकिन वह भारत के दमखम से दुनिया को परिचित करवाए।

प्रतापगढ़ की सभा में विपक्षी दलों के समूह ‘इंडिया’ गठबंधन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इंडी (इंडिया) गठबंधन वाले देश से भाजपा-राजग की स्थिर सरकार हटाना चाहते हैं और इनके पास सरकार चलाने का फार्मूला है कि पांच साल में पांच दलों के पांच पीएम (प्रधानमंत्री) बनाएंगे।

वे उत्तर प्रदेश में तृणमूल की राजनीति का प्रयोग करना चाहते हैं : विपक्ष पर तंज कसते हुए मोदी ने यह भी दावा किया, चार जून के बाद मोदी सरकार बनेगी ही बनेगी, लेकिन इतना भर ही नहीं, चार जून के बाद ‘इंडी’(इंडिया) गठबंधन खटाखट-खटाखट टूटकर बिखर जाएगा। इसके पहले भदोही में एक जनसभा में विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' के घटक दलों पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश में तृणमूल की राजनीति का प्रयोग करना चाहते हैं। भदोही से 'इंडिया' गठबंधन की ओर से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव मैदान में हैं।

उन्होंने कहा, भदोही में सपा-कांग्रेस के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए ये भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। मोदी ने कहा, तृणमूल राजनीति का अर्थ हिंदुओं की हत्या, दलितों और आदिवासियों का उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार है। अनेक भाजपा नेता वहां (पश्चिम बंगाल में) मार दिए गए और तृणमूल विधायक कहते हैं कि वे हिंदुओं को गंगा में डुबोकर मार देंगे।

इंडिया गठबंधन तुष्टिकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुका : अपनी चुनावी जनसभाओं की तरह प्राय: सभी सभाओं में मोदी ने राम मंदिर, अयोध्या, आरक्षण, तुष्टिकरण, सीएए, अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों को जोरशोर से उठाया। मोदी ने कहा, इंडी (इंडिया) गठबंधन तुष्टिकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुका है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता, राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव को ‘शहजादे’ करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जेहाद की अपील कर रहे हैं। ये कांग्रेस के शहजादे के साथी ने बताया कि उनकी सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे, रामलला को ताला लगा देंगे लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि ये मोदी है, मोदी के रहते नामुमकिन है। ऐसा सोचने वालों को देश टेंट में रहने पर मजबूर कर देगा।

पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा : मोदी ने यह भी कहा, देश चलाना सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने कहा, पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट-खटाखट और शहजादे चाहे लखनऊ वाले हों या दिल्ली वाले, ये गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट-खटाखट। इनके टिकट बुक कराने की सूचना दे दी है।

मोदी ने कहा, इस चुनाव में देश के सामने दो मॉडल हैं। एक तरफ राजग का संतुष्टिकरण मॉडल है और दूसरी तरफ सपा-कांग्रेस का तुष्टिकरण मॉडल है। सपा-कांग्रेस, दल दो हैं, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं। ये तुष्टिकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और यादव अक्‍सर अपनी सभाओं में भर्ती परीक्षाओं में धांधली और 400 पार सीटें मिलने पर भाजपा-राजग सरकार द्वारा संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का दावा करते हैं जिस पर मोदी ने पलटवार किया। मोदी ने राजग सरकार में परीक्षा से लेकर भर्ती तक नई और पारदर्शी व्यवस्था का दावा करते हुए कहा, अब गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी मां की बेटी और बेटा भी डॉक्टर व इंजीनियर बन सकेंगे क्योंकि मोदी ने हिंदी में पढ़ाई और परीक्षा का रास्ता खोल दिया है।

ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को किया खारिज : उन्होंने कहा, यह भाजपा है जिसने मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया और सामान्य वर्ग के गरीब को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया। पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। उन्होंने ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को भी खारिज करते हुए कहा, ये (विपक्ष) ईवीएम-ईवीएम चिल्लाते हैं, इनको मालूम नहीं कि ये (400 सीटें जीतने का लक्ष्य) ईवीएम का खेल नहीं है, ये हर मां-बहन का आशीर्वाद है जिनको पक्का घर मिल चुका है, तमाम योजनाओं का लाभ मिला है, उनका आशीर्वाद है।

उन्होंने यह भी कहा, मोदी ने बिजली दी, अब बिजली का बिल जीरो करना है। आप बिजली पैदा भी करेंगे और घर के काम के अतिरिक्त आपकी जो बिजली बचेगी उसे सरकार खरीद कर आपकी कमाई कराएगी। उप्र में लोकसभा की 80 सीट के लिए कुल सात चरणों में मतदान होना है और चार चरणों में 39 सीट पर मतदान संपन्न हो चुका है। अगले तीन चरणों में 41 सीट पर मतदान होगा। (भाषा)

