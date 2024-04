आतंकवाद को लेकर PM मोदी ने कांग्रेस पर लगाया यह आरोप...

PM Modi made this allegation on Congress regarding terrorism : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकारों पर पाकिस्तान आधारित सीमा पार आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि इससे यह धारणा बनी कि भारत एक कमजोर और गरीब देश है।

छोटे-छोटे देशों के आतंकी भी देश पर हमला करके चले जाते थे : उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था तथा आज आटे के लिए तरस रहे छोटे-छोटे देशों के आतंकी भी देश पर हमला करके चले जाते थे। बिहार के जमुई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में एक-दूसरे के लिए जेल की सजा की मांग करते थे, वे ‘मोदी के खिलाफ लड़ने के नाम पर’ एक साथ आ गए हैं।

उन्होंने कहा, आज एक ओर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था, तो दूसरी ओर भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) है जिसका लक्ष्य विकसित भारत और कुशल बिहार का निर्माण करना है।

मोदी ने लोगों से कहा, आप याद करिए 10 साल पहले भारत को लेकर क्या राय होती थी। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। आज आटे के लिए तरस रहे छोटे-छोटे देशों के आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाने के अलावा और कुछ नहीं करती थी।

आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है : मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला देश है। उन्होंने कहा कि भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला ‘भारत’ है जो आज घर में घुसकर मारता है, आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और हैसियत किस तरह बढी है।

मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और चंद्रमा के जिस कोने पर कोई नहीं पहुंचा था वहां चंद्रयान और तिरंगा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भारत जी20 की अध्यक्षता करता है तो उसकी भी चर्चा पूरे विश्व में होती है।

प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ पर कटाक्ष किया और इसके घटक दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा कि जो लोग एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक-दूसरे के लिए जेल की सजा की मांग करते थे, वे मोदी से लड़ने के नाम पर एक साथ आ गए हैं। उन्होंने पूछा, क्या भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचारियों को हटाओ, वे कहते हैं मोदी को हराओ।

प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने और धर्मस्थल का अपमान जारी रखने के लिए कांग्रेस-राजद गठबंधन की भी आलोचना की। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने, राष्ट्रपति पद के लिए ‘दलित’ रामनाथ कोविंद और ‘आदिवासी महिला’ द्रौपदी मुर्मू के चुनाव का ‘विरोध’ करने का आरोप लगाया।

मुझे अपने मित्र रामविलास पासवान की उपस्थिति की याद आती है : आरक्षित जमुई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दो बार चिराग पासवान ने किया है। चिराग के दिवंगत पिता रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, मुझे अपने मित्र रामविलास पासवान की उपस्थिति की याद आती है जो पिछले चुनाव में हमारे साथ यहां थे। लेकिन मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि मेरा छोटा भाई चिराग उनके मिशन को आगे बढ़ा रहा है।

लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने जमुई से इस बार अपने बहनोई अरुण भारती को पार्टी उम्मीदवार बनाया है और वह स्वयं अपने पिता के पुराने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। रैली में उपस्थित लोगों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि राजग राज्य में ‘सभी 40 सीट’ पर जीत दर्ज करेगा। नीतीश ने राजग के 400 से अधिक का आंकड़ा पार करने और प्रधानमंत्री के फिर से प्रधानमंत्री बनने की कामना की।

यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का है : मोदी ने कहा, 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक है। यह चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। मोदी ने ‘रेलवे में नौकरी के लिए भूमि घोटाले’ (जिसमें राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को आरोपी के रूप में नामित किया गया है) का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश बाबू (बिहार के मुख्यमंत्री) भी रेल मंत्री थे, लेकिन उनका कितना बेदाग रिकॉर्ड था।

राजग सरकार नए उद्योग स्थापित करने के बारे में सोचती है : उन्होंने कहा, राजग सरकार नए उद्योग स्थापित करने के बारे में सोचती है। दूसरी ओर आपके पास वे लोग हैं जिनके कार्यकाल के दौरान फिरौती के लिए अपहरण एक उद्योग बन गया था। मोदी ने लालू प्रसाद की पार्टी राजद का जिक्र करते हुए कहा, एक तरफ आपके पास राजग है जो एलईडी बल्बों से हर कोने को रोशन करना चाहता है, दूसरी तरफ आपके पास घमंडिया गठबंधन है जो आपको लालटेन (राजद का चुनाव चिह्न) युग में वापस धकेलना चाहता है।

अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे : उन्होंने कहा, बिहार को राजग गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े ‘दलदल’ से बाहर निकालकर बाहर लाया है और हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। रैली में भारी भीड़ देखकर प्रसन्न दिख रहे मोदी ने कहा, यह चुनावी सभा है या विजय सभा, आपने कमाल करके रख दिया है।

मोदी ने कहा, आज जमुई की खूबसूरत धरती पर उमड़ा जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड क्या है। जमुई से भाजपा और राजग के पक्ष में उठी यह हुंकार बिहार के साथ पूरे देश में गूंज रही है। बिहार की सभी 40 सीट राजग के खाते में देने के आप बिहार वासियों के निर्णय को नमन करता हूं। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour