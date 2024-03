Dilip Ghosh news in hindi : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी करना भाजपा नेता दिलीप घोष को काफी महंगा पड़ता नजर आ रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्‍डा ने भी इस मामले में नोटिस जारी कर उनसे स्पष्‍टीकरण मांगा है। हालांकि घोष का कहना है कि मैं पत्र से पार्टी को स्पष्‍टीकरण दूंगा।

भाजपा के राष्‍ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने घोष को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आपका वक्तव्य अशोभनीय एवं असंसदीय है। पार्टी ऐसे वक्तव्य की निंदा करती है। पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार आप शीघ्र से शीघ्र इस संबंध में स्पष्‍टीकरण दें।

"This is not the first time that I have faced a controversy over my statement, because I speak in front of those who commit injustice. Many people including the party said that I used unparliamentary language, if it is so then I express my sadness at it...I will give an official… https://t.co/tuIDC5OLPW