ED द्वारा जब्त धन पर भाजपा उम्मीदवार अमृता राय से क्या बोले पीएम मोदी?

Loksabha election news 2024 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गरीबों से लूटा गया और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कुर्क किया गया धन उन्हें वापस मिले।

भाजपा नेताओं ने बताया कि मोदी ने कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार और पूर्ववर्ती राजघराने की सदस्य अमृता रॉय के साथ टेलीफोन पर बातचीत में यह बात कही।

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘राजमाता’ अमृता रॉय से कहा कि भ्रष्टाचारियों ने आम जनता का पैसा लूटा है और ईडी ने उन भ्रष्टाचारियों से जो भी संपत्ति और धन जब्त किया है, उसे गरीब जनता को वापस दिया जाए... यह सुनिश्चित करने के लिए वह कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं।

AUDIO | PM Modi speaks to Rajmata Amrita Roy, BJP's candidate from Krishnanagar (West Bengal), and says 'he is exploring legal options to ensure that the money looted from the poor goes back to them (in Bengal)'.